Bogdan Pecarski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Pecarski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Pecarski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan Pecarski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan Pecarski 2 Ocak 2003 tarihinde Zrenjanin şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Богдан Пецарски şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan Pecarski Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EKIPA yapmaktadır. Bogdan Pecarski, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK BSK Bijelo Brdo futbol takımında oynamaktadır. NK BSK Bijelo Brdo takımına 9 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Bogdan Pecarski'nin NK BSK Bijelo Brdo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bogdan Pecarski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdan Pecarski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bogdan Pecarski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdan Pecarski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Graficar U19

2 Ekim 2020 yılında IMT Belgrad U19

30 Aralık 2020 yılında Graficar U19

5 Şubat 2021 yılında Rad Belgrad U19

9 Ağu 2022 yılında Bijelo Brdo

Bogdan Pecarski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan Pecarski şuan NK BSK Bijelo Brdo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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