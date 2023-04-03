Bogdan Petrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Petrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Petrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bogdan Petrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bogdan Petrovic 7 Aralık 2004 tarihinde Jagodina şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bogdan Petrovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Vozdovac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Vozdovac U19 takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Bogdan Petrovic'nin FK Vozdovac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Bogdan Petrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bogdan Petrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
2 Mart 2022 yılında Čukarički U19
1 Eylül 2022 yılında Vozdovac U19
Bogdan Petrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bogdan Petrovic şuan FK Vozdovac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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