Bogdan Preda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Preda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Preda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan Preda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan Preda 22 Şubat 1995 tarihinde Pitești şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Bogdan Alexandru Preda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan Preda Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Mioveni futbol takımında oynamaktadır. CS Mioveni takımına 1 Mayıs 2014 tarihinde katılmıştır. Bogdan Preda'nin CS Mioveni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bogdan Preda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdan Preda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bogdan Preda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdan Preda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2014 yılında CS Mioveni

Bogdan Preda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan Preda şuan CS Mioveni takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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