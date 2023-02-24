Bogdan Ra Scaron O kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Ra Scaron O Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bogdan Ra Scaron O kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bogdan Ra Scaron O ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bogdan Ra Scaron O kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Ra Scaron O Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bogdan Ra Scaron O kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Ra Scaron O Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Ra Scaron O adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan Ra Scaron O Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan Ra Scaron O 6 Ekim 2000 tarihinde Herceg Novi şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Богдан Рашо şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan Ra Scaron O Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rabona Sports&More yapmaktadır. Bogdan Ra Scaron O, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Podgorica futbol takımında oynamaktadır. FK Podgorica takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bogdan Ra Scaron O'nin FK Podgorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bogdan Ra Scaron O Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdan Ra Scaron O isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Bogdan Ra Scaron O Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdan Ra Scaron O futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Arsenal Tivat

1 Temmuz 2019 yılında OFK Grbalj

19 Ağustos 2020 yılında FK Bokelj

8 Ocak 2021 yılında Mornar Bar

21 Temmuz 2022 yılında Arsenal Tivat

24 Ocak 2023 yılında FK Podgorica

Bogdan Ra Scaron O kimdir

Bogdan Ra Scaron O Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan Ra Scaron O şuan FK Podgorica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Bogdan Ra Scaron O Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Karadağ U21 takımında 2 numaralı formasıyla 11 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Bogdan Ra Scaron O nereli

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