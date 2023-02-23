Bogdan Racovitan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Racovitan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Racovitan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan Racovitan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan Racovitan 6 Haziran 2000 tarihinde Dijon şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Romanya,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Bogdan Racovițan şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan Racovitan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11WINS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rakow Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Rakow Czestochowa takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Bogdan Racovitan'nin Rakow Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bogdan Racovitan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdan Racovitan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Bogdan Racovitan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdan Racovitan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Dijon FCO B

6 Şubat 2021 yılında FC Botosani

27 Ocak 2022 yılında Rakow

Bogdan Racovitan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan Racovitan şuan Rakow Czestochowa takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Bogdan Racovitan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U21 takımında 4 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.