Bogdan Rmus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Rmus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Rmus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan Rmus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan Rmus 24 Şubat 2001 tarihinde Berane şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Sırbistan,Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Bogdan Rmuš şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan Rmus Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bogdan Rmus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zlatibor Cajetina futbol takımında oynamaktadır. FK Zlatibor Cajetina takımına 7 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bogdan Rmus'nin FK Zlatibor Cajetina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bogdan Rmus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdan Rmus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bogdan Rmus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdan Rmus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Internacional

14 Temmuz 2020 yılında FK Josanica

7 Temmuz 2021 yılında Zlatibor

Bogdan Rmus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan Rmus şuan FK Zlatibor Cajetina takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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