Bogdan Rotar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Rotar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Rotar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan Rotar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan Rotar 18 Ocak 2002 tarihinde Sibiu şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan Rotar Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minaur Baia Mare futbol takımında oynamaktadır. Minaur Baia Mare takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bogdan Rotar'nin Minaur Baia Mare ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bogdan Rotar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdan Rotar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bogdan Rotar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdan Rotar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Eylül 2020 yılında Csikszereda

17 Ocak 2022 yılında CSC Selimbar

30 Haziran 2022 yılında Csikszereda

25 Temmuz 2022 yılında Minaur

Bogdan Rotar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan Rotar şuan Minaur Baia Mare takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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