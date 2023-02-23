Bogdan Rusu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Rusu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Rusu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan Rusu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan Rusu 9 Nisan 1990 tarihinde Brașov şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Bogdan Gheorghe Rusu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan Rusu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini REOL Football Management yapmaktadır. Bogdan Rusu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Mioveni futbol takımında oynamaktadır. CS Mioveni takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bogdan Rusu'nin CS Mioveni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bogdan Rusu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdan Rusu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bogdan Rusu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdan Rusu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2010 yılında Farul Constanta

1 Ocak 2011 yılında Astra Ploiesti

27 Temmuz 2012 yılında CF Braila

30 Haziran 2013 yılında Astra Giurgiu

17 Temmuz 2013 yılında SC Bacău

1 Temmuz 2015 yılında FC Brasov

1 Temmuz 2016 yılında Foresta Suceava

1 Temmuz 2017 yılında FC Hermannstadt

10 Ocak 2019 yılında Petrolul

30 Haziran 2019 yılında FC Hermannstadt

25 Temmuz 2019 yılında D. Calarasi

2 Ekim 2020 yılında CS Mioveni

1 Ağustos 2022 yılında FCSB

14 Ocak 2023 yılında CS Mioveni

Bogdan Rusu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan Rusu şuan CS Mioveni takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

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