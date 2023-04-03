Bogdan Stojanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Stojanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Stojanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bogdan Stojanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bogdan Stojanovic 11 Haziran 2003 tarihinde Kruševac şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bogdan Stojanovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Napredak Krusevac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Napredak Krusevac U19 takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Bogdan Stojanovic'nin FK Napredak Krusevac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Bogdan Stojanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bogdan Stojanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Trayal
10 Şubat 2022 yılında FK Mesevo
30 Haziran 2022 yılında Trayal
30 Ağustos 2022 yılında Napredak U19
Bogdan Stojanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bogdan Stojanovic şuan FK Napredak Krusevac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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