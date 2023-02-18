Bogdan Stojkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Stojkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Stojkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan Stojkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan Stojkovic 14 Ekim 2002 tarihinde Surdulica şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Богдан Стојковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan Stojkovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bogdan Stojkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Surdulica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Surdulica takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bogdan Stojkovic'nin FK Radnik Surdulica ile sözleşmesi 7 Temmuz 2024 tarihinde bitmektedir.

Bogdan Stojkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdan Stojkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bogdan Stojkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdan Stojkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağu 2020 yılında OFK Alakince

16 Ocak 2021 yılında Radnik U19

1 Şubat 2021 yılında FK Morava

31 Mayıs 2021 yılında Radnik

1 Temmuz 2021 yılında Radnik

18 Ağu 2021 yılında FK Hajduk Veljko Negotin

30 Haziran 2022 yılında Radnik

1 Ağu 2022 yılında Car Konstantin

31 Aralık 2022 yılında Radnik

Bogdan Stojkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan Stojkovic şuan FK Radnik Surdulica takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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