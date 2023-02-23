Bogdan Tiru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Tiru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Tiru adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan Tiru Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan Tiru 15 Mart 1994 tarihinde Constanţa şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Bogdan Ionuţ Ţîru şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan Tiru Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSM SRL yapmaktadır. Bogdan Tiru, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CFR Cluj futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bogdan Tiru'nin CFR Cluj ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bogdan Tiru Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/tiru.bogdan.3

Bogdan Tiru Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdan Tiru isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Bogdan Tiru Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdan Tiru futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Viitorul U19

1 Temmuz 2012 yılında FC Viitorul

1 Temmuz 2013 yılında FC Voluntari

31 Aralık 2013 yılında FC Viitorul

31 Ocak 2016 yılında FC Voluntari

30 Haziran 2016 yılında FC Viitorul

3 Şubat 2020 yılında Jagiellonia

8 Ocak 2023 yılında CFR Cluj

Bogdan Tiru Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan Tiru şuan CFR Cluj takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bogdan Tiru Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Farul Constanţa, FC Constanţa, Elpis Constanţa

Romanya takımında 15 numaralı formasıyla 15 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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