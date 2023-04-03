Bogdan Vasovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Vasovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Bogdan Vasovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bogdan Vasovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.