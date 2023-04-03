Bogdan Vasovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Vasovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Vasovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bogdan Vasovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bogdan Vasovic 12 Ağustos 2004 tarihinde Čačak şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Богдан Васовић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bogdan Vasovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Metalac Gornji Milanovac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Metalac Gornji Milanovac U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Bogdan Vasovic'nin FK Metalac Gornji Milanovac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Bogdan Vasovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bogdan Vasovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bogdan Vasovic şuan FK Metalac Gornji Milanovac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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