Bogdan Vatajelu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Vatajelu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Vatajelu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan Vatajelu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan Vatajelu 24 Nisan 1993 tarihinde Ostroveni şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Bogdan Ilie Vătăjelu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan Vatajelu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Bogdan Vatajelu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitatea Craiova futbol takımında oynamaktadır. Universitatea Craiova takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Bogdan Vatajelu'nin Universitatea Craiova ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bogdan Vatajelu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/bogdan.vatajelu

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Bogdan Vatajelu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdan Vatajelu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bogdan Vatajelu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdan Vatajelu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Ramnicu Valcea

5 Ağustos 2013 yılında Metalul Resita

13 Ocak 2014 yılında Univ. Craiova

1 Ocak 2017 yılında Sparta Prag

21 Ocak 2019 yılında Jablonec

30 Haziran 2019 yılında Sparta Prag

1 Temmuz 2019 yılında Univ. Craiova

Bogdan Vatajelu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan Vatajelu şuan Universitatea Craiova takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Bogdan Vatajelu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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