Bogdan Veljic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Veljic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Veljic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bogdan Veljic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bogdan Veljic 19 Ocak 2004 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Karadağ,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Bogdan Veljić şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bogdan Veljic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bogdan Veljic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Pohronie futbol takımında oynamaktadır. FK Pohronie takımına 17 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Bogdan Veljic'nin FK Pohronie ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Bogdan Veljic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bogdan Veljic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Partizan U16
1 Temmuz 2020 yılında Partizan U17
1 Temmuz 2021 yılında Partizan U18
1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz
17 Ocak 2023 yılında Podbrezova
17 Şubat 2023 yılında Pohronie
30 Haziran 2023 yılında Podbrezova
Bogdan Veljic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bogdan Veljic şuan FK Pohronie takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.