Bogdan Visa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Visa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Visa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan Visa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan Visa 27 Mayıs 1986 tarihinde Sibiu şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Bogdan Valentin Vișa şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan Visa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bogdan Visa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSC 1599 Selimbar futbol takımında oynamaktadır. CSC 1599 Selimbar takımına 26 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Bogdan Visa'nin CSC 1599 Selimbar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bogdan Visa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdan Visa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Bogdan Visa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdan Visa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2010 yılında Vointa Sibiu

30 Haziran 2010 yılında Ramnicu Valcea

1 Ağustos 2010 yılında ALRO Slatina

1 Ağustos 2012 yılında FC Arges

8 Ağustos 2013 yılında CSMS Iași

1 Şubat 2015 yılında Gaz Metan

5 Şubat 2016 yılında CS Mioveni

1 Temmuz 2017 yılında FC Arges

26 Ağustos 2019 yılında CSC Selimbar

Bogdan Visa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan Visa şuan CSC 1599 Selimbar takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.