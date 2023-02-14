Bogdan Viunnyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Viunnyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bogdan Viunnyk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bogdan Viunnyk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bogdan Viunnyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Viunnyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bogdan Viunnyk

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Viunnyk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan Viunnyk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan Viunnyk 21 Mayıs 2002 tarihinde Kharkiv şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Ukrayna uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı В'юнник Богдан Сергійович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan Viunnyk Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Bogdan Viunnyk, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grazer AK 1902 futbol takımında oynamaktadır. Grazer AK 1902 takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Bogdan Viunnyk'nin Grazer AK 1902 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bogdan Viunnyk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/viunnyk_official?igshid=YmMyMTA2M2Y=

http://www.facebook.com/people/Bogdan-Vyunnik/100008433340662

Bogdan Viunnykboyu ve yaşı kaç

Bogdan Viunnyk Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bogdan Viunnyk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Bogdan Viunnyk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdan Viunnyk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Shakhtar U17

1 Temmuz 2018 yılında Shakhtar U19

1 Temmuz 2019 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2021 yılında Shakhtar D.

22 Temmuz 2021 yılında FK Mariupol

7 Nisan 2022 yılında Shakhtar D.

8 Nisan 2022 yılında FC Zürich

30 Haziran 2022 yılında Shakhtar D.

5 Ağu 2022 yılında FC Zürich

2 Şubat 2023 yılında Shakhtar D.

3 Şubat 2023 yılında Grazer AK 1902

30 Haziran 2023 yılında Shakhtar D.

Bogdan Viunnyk kimdir

Bogdan Viunnyk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan Viunnyk şuan Grazer AK 1902 takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Bogdan Viunnyk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U21 takımında 7 numaralı formasıyla 29 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 3 gol atmıştır.

Ukrayna U16 takımında 10 numaralı formasıyla 17 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Bogdan Viunnyk nereli

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