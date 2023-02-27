Bogdans Samoilovs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdans Samoilovs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bogdans Samoilovs kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bogdans Samoilovs ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bogdans Samoilovs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdans Samoilovs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bogdans Samoilovs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdans Samoilovs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdans Samoilovs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdans Samoilovs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdans Samoilovs 13 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur.  Letonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdans Samoilovs Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Bogdans Samoilovs, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Tukums 2000 futbol takımında oynamaktadır. FK Tukums 2000 takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bogdans Samoilovs'nin FK Tukums 2000 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bogdans Samoilovs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdans Samoilovs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Bogdans Samoilovs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdans Samoilovs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında 1.FC Köln U17

1 Temmuz 2017 yılında 1.FC Köln U19

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2020 yılında Valmiera

31 Ağustos 2020 yılında Albatroz/Jelgava

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Auda

4 Temmuz 2022 yılında Tukums

Bogdans Samoilovs kimdir

Bogdans Samoilovs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdans Samoilovs şuan FK Tukums 2000 takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Bogdans Samoilovs Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Letonya U21 takımında 13 numaralı formasıyla 24 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U19 takımında 9 numaralı formasıyla 24 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 3 gol atmıştır.

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Bogdans Samoilovs nereli

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