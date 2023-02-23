Bogomil Bozhurkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogomil Bozhurkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogomil Bozhurkin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogomil Bozhurkin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogomil Bozhurkin 2 Eylül 2002 tarihinde Pazardzhik şehrinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Богомил Костадинов Божуркин şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogomil Bozhurkin Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Euro Play Ltd. yapmaktadır. Bogomil Bozhurkin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hebar Pazardzhik futbol takımında oynamaktadır. Hebar Pazardzhik takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bogomil Bozhurkin'nin Hebar Pazardzhik ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bogomil Bozhurkin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogomil Bozhurkin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bogomil Bozhurkin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogomil Bozhurkin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Hebar II

1 Temmuz 2022 yılında Hebar P.

Bogomil Bozhurkin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogomil Bozhurkin şuan Hebar Pazardzhik takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Bogomil Bozhurkin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U21 takımında 17 numaralı formasıyla 25 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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