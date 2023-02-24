Bogomil Tsintsarski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogomil Tsintsarski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bogomil Tsintsarski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bogomil Tsintsarski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Bogomil Tsintsarski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogomil Tsintsarski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bogomil Tsintsarski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogomil Tsintsarski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogomil Tsintsarski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogomil Tsintsarski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogomil Tsintsarski 14 Mayıs 1997 tarihinde Las Vegas şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Богомил Йорданов Цинцарски şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogomil Tsintsarski Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bogomil Tsintsarski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Pleven futbol takımında oynamaktadır. Spartak Pleven takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bogomil Tsintsarski'nin Spartak Pleven ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bogomil Tsintsarski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogomil Tsintsarski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Bogomil Tsintsarski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogomil Tsintsarski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Beroe

1 Ağustos 2017 yılında Vereya

30 Haziran 2018 yılında Beroe

1 Temmuz 2018 yılında Vereya

20 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında M. Radnevo

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Yantra

14 Temmuz 2022 yılında Spartak Pleven

Bogomil Tsintsarski kimdir

Bogomil Tsintsarski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogomil Tsintsarski şuan Spartak Pleven takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Bogomil Tsintsarski nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son Haberler
Aljo Okicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aljo Okicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aljo Okicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aljo Okicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Balint Vecsei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balint Vecsei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Balint Vecsei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balint Vecsei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Haris Kotarevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haris Kotarevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Haris Kotarevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haris Kotarevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kristoffer Zachariassen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristoffer Zachariassen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kristoffer Zachariassen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristoffer Zachariassen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Çok Okunanlar
Simavi isminin anlamı nedir, Simavi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Simavi isminin anlamı nedir, Simavi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Stefano Kunchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefano Kunchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefano Kunchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefano Kunchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seeing a Foreign Country in a Dream. What does it mean to see a foreign country in a dream? What is the meaning?
Seeing a Foreign Country in a Dream. What does it mean to see a foreign country in a dream? What is the meaning?
Tevfik isminin anlamı nedir, Tevfik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Tevfik isminin anlamı nedir, Tevfik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"