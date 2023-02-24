Bogomil Tsintsarski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogomil Tsintsarski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogomil Tsintsarski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogomil Tsintsarski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogomil Tsintsarski 14 Mayıs 1997 tarihinde Las Vegas şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Богомил Йорданов Цинцарски şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogomil Tsintsarski Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bogomil Tsintsarski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Pleven futbol takımında oynamaktadır. Spartak Pleven takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bogomil Tsintsarski'nin Spartak Pleven ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bogomil Tsintsarski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogomil Tsintsarski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Bogomil Tsintsarski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogomil Tsintsarski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Beroe

1 Ağustos 2017 yılında Vereya

30 Haziran 2018 yılında Beroe

1 Temmuz 2018 yılında Vereya

20 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında M. Radnevo

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Yantra

14 Temmuz 2022 yılında Spartak Pleven

Bogomil Tsintsarski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogomil Tsintsarski şuan Spartak Pleven takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.