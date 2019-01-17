Bogota’da patlama: 8 ölü, 10 yaralı
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da polis okuluna bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da polis okuluna bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 8 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Bogota'da General Santander Polis Okulu'na bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre, saldırıda en az 8 kişinin öldüğü ve 10 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Güvenlik güçleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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