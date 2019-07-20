Boğulma tehlikesi geçiren 4 çocuktan 3'ü kurtarıldı, 1'i öldü (2)

BALIK ADAMLAR CESEDİ BULDU

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, serinlemek için denize giren Suriyeli Abdülhalik El Ali'nin cesedi dalgıçlar tarafından denize girdikleri yakın bir noktada bulundu. Abdülhalik El Ali'nin cesedini gören yakınları gözyaşlarına boğulurken, bazı yakınları ise sinir krizi geçirdi. Ambulansa alınan çocuğun cesedi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

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DHA