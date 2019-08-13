Boğulma tehlikesi geçiren kardeşler kurtarılamadı

TRABZON'un Sürmene ilçesinde, serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirip, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınan Muhammet Ali Balcı (17) ile kardeşi Ebubekir Balcı (15), doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Sürmene sahilde, dün öğle saatlerinde, serinlemek için denize giren Muhammet Ali Balcı ile kardeşi Ebubekir Balcı, bir süre sonra gözden kayboldu. Sahilde bulunan ve gönüllülerden oluşan Sürmene Arama Kurtarma ile Sahil Güvenlik ekipleri, denize girerek, 2 kardeşi bulup, kıyıya çıkardı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan Balcı kardeşler, ambulansla Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavilerinin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilip, yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Balcı kardeşler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Muhammet Ali Balcı ile kardeşi Ebubekir Balcı'nın cenazeleri, bugün ilçeye bağlı Oylum Mahallesi'nde toprağa verilecek.

FOTOĞRAFLI

DHA