Boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı KIRKLARELİ (AA) - Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi çevredekilerin yardımı ile kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Panayır İskelesi mevkisinde serinlemek için denize giren İ.Y, boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden vatandaşlar suya girerek...

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KIRKLARELİ (AA) - Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi çevredekilerin yardımı ile kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Panayır İskelesi mevkisinde serinlemek için denize giren İ.Y, boğulma tehlikesi geçirdi.

Durumu fark eden vatandaşlar suya girerek İ.Y'yi karaya çıkardı.

Sağlık ekiplerince Vize Devlet Hastanesine kaldırılan İ.Y'nin ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi. İ.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: AA



