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Boğulma vakaları bitmek bilmiyor! Acı haber bu kez Erzincan'dan: Serinlemek için baraj gölüne giren genç....

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde serinlemek için kuzenleri ile Keban Barajı gölüne giren 21 yaşındaki Mustafa Yavuztürk boğularak hayatını kaybetti.

Boğulma vakaları bitmek bilmiyor! Acı haber bu kez Erzincan'dan: Serinlemek için baraj gölüne giren genç....

Çakırtaş Köyü'nde meydana gelen olayda, kuzenleri ile Keban Barajı gölüne gelen Mustafa Yavuztürk (21), serinlemek için denize atla.

Bir süre sonra gözden kaybolan gencin kuzenleri durumu yakınlarına haber verdi. Bölgeye gelen aile Yavuztürk'e ulaşamayınca jandarma ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen ekipler, gölde ve kıyısında, Erzincan İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinin de katılımıyla arama çalışması başlattı.

Boğulma vakaları bitmek bilmiyor! Acı haber bu kez Erzincan'dan: Serinlemek için baraj gölüne giren genç....

Göle gece dalışı yapan ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından gencin cansız bedenine ulaştı. Yavuztürk'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kemaliye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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