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  3. Boğulmamak için aracın üzerine çıktılar! Kars'ta baraj sularına gömülen otomobildeki 3 kişi kurtarıldı

Boğulmamak için aracın üzerine çıktılar! Kars'ta baraj sularına gömülen otomobildeki 3 kişi kurtarıldı

Kars'ta meydana gelen kazada bir araç baraj gölüne düşerek sulara gömüldü. Araçta bulunan ve boğulmamak için aracın üzerine çıkan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Boğulmamak için aracın üzerine çıktılar! Kars'ta baraj sularına gömülen otomobildeki 3 kişi kurtarıldı

Kars'ta baraj gölüne düşen ve tamamen suya gömülen otomobildeki 3 kişiyi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. O.D'nin kullandığı araç, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle Kars Barajı'na düştü.

ARAÇ SUYA GÖMÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, 112 Acil Servis, jandarma, polis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, suya gömülen araçta boğulmamak için otomobilin üzerine çıkan O.D ile L.E ve S.T'yi kısa sürede kurtardı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu bulundukları yerden alınarak Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Boğulmamak için aracın üzerine çıktılar! Kars'ta baraj sularına gömülen otomobildeki 3 kişi kurtarıldı

Boğulmamak için aracın üzerine çıktılar! Kars'ta baraj sularına gömülen otomobildeki 3 kişi kurtarıldı

Boğulmamak için aracın üzerine çıktılar! Kars'ta baraj sularına gömülen otomobildeki 3 kişi kurtarıldı

Boğulmamak için aracın üzerine çıktılar! Kars'ta baraj sularına gömülen otomobildeki 3 kişi kurtarıldı

Boğulmamak için aracın üzerine çıktılar! Kars'ta baraj sularına gömülen otomobildeki 3 kişi kurtarıldı

Boğulmamak için aracın üzerine çıktılar! Kars'ta baraj sularına gömülen otomobildeki 3 kişi kurtarıldı

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