Boğuşan köpekleri kürekle ayırmaya soruşturma (2)

PARA CEZASI VERİLDİ

Çorum'un Bayat ilçesinde boğuşan iki köpeği kürekle vurarak ayırmaya çalışan kadına 750 lira idari para cezası uygulandı. Çorum Valiliği'nden yapılan açıklamada, kimliği tespit edilen kadına hayvanlara kötü muamelede bulunması nedeniyle 750 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi. Açıklamada her iki köpeğin de sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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DHA