Bohçacı kılığında girdikleri evleri soyan şahısların 5’i de tutuklandı

Kırıkkale'den geldikleri Kocaeli'de bohçacı kılığında boş olduğunu tespit ettikleri evlerden yaklaşık 18 bin TL değerinde ziynet eşyası ve bir miktar para çalan 5 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kırıkkale'den bir otomobil ile Kocaeli'ye gelen 5 kişi, 21 Ocak tarihinde İzmit ilçesi Kuruçeşme Mahallesi'nde bohçacı kılığında gittikleri bir evde kimse olmadığını fark edince, evin kapısını toka ve kredi kartı ile açarak içeriye girdi. Gündüz vakti girdikleri evden yaklaşık 15 bin TL değerinde altın, bileklik ve benzeri ziynet eşyası çalarak evden kaçtı. Kayıplara karışan şahıslar 29 Ocak tarihinde Kuruçeşme Mahallesi'nde bulunun bir eve aynı yöntemle giren şahıslar, içeriden 3 bin 500 TL para ve altın kolye bir adet nazar bocuğu çalarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan teknik incelemelerde şahısların hırsızlık yaptıkları eve gittikleri aracın plakasını tespit edildi. Şahısların kullandığı aracın dün İstanbul'dan Kocaeli'ye geldiği tespit edildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda araç içerisinde bulunan F.K. (28), H.A.(26), G.S.(22) isimli kadınlar ile H.A.A. (23) ve Ç.K. (27) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şahıslardan, F.K.'nın Ç.K. isimli şahısla, H.A.'nın H.A.A ile evli olduğu ve tüm şüphelilerin ise akraba oldukları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinde şahıslardan F.K. isimli kadının 32 adet hırsızlıktan suç kaydının olduğu ve arandığı, H.A.'nın 14 adet hırsızlıktan, G.S.'nin 12 adet, H.A.A.'nın 10 adet, Ç.K.'nın ise 5 adet hırsızlıktan suç kaydının olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyedeki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahısların 5'inin de tutuklanmasına karar verildi.

Kaynak: İHA