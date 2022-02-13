Bohem Hayatı ne demek, TDK'ya göre Bohem Hayatı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bohem hayatı ne demek? Bohem hayatı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bohem hayatı kelimesi. Peki bohem hayatı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bohem hayatı nedir, bohem hayatı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BOHEM HAYATI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bohem hayatı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bohem hayatı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Başıboş yaşayış

