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Boing 707 bir kargo uçağı Tahran yakınlarında düştü

İçerisinde 10 kişi bulunan Boing 707 tipi Kazakistantanlı bir havayolu firmasına ait kargo uçağı, İran'ın batı kısmında Zeba Daşt bölgesinde Karaj şehrinin havaalanı yakınına düştü.

Boing 707 bir kargo uçağı Tahran yakınlarında düştü

İçerisinde 10 kişi bulunan Boing 707 tipi Kazakistantanlı bir havayolu firmasına ait kargo uçağı, İran'ın batı kısmında Zeba Daşt bölgesinde Karaj şehrinin havaalanı yakınına düştü. Yaşanan uçak kazasında mürettebatın tamamının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA


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