Boison Wynney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boison Wynney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Boison Wynney kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Boison Wynney ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Boison Wynney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boison Wynney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Boison Wynney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boison Wynney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boison Wynney adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boison Wynney Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boison Wynney 27 Aralık 1996 tarihinde Palma de Mallorca şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Liberya,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Boison Wynney de Souza şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boison Wynney Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ADM UnSp yapmaktadır. Boison Wynney, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Progresul 1944 Spartac futbol takımında oynamaktadır. AFC Progresul 1944 Spartac takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Boison Wynney'nin AFC Progresul 1944 Spartac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Boison Wynney Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boison Wynney isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Boison Wynney Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boison Wynney futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağustos 2015 yılında Olímpic Xàtiva

1 Temmuz 2016 yılında CE Europa

1 Ocak 2017 yılında CD Llosetense

1 Temmuz 2017 yılında CD Binissalem

1 Temmuz 2018 yılında RCD Mallorca B

31 Ağustos 2019 yılında Doxa Dramas

1 Ağustos 2020 yılında CD Binissalem

29 Temmuz 2021 yılında Somesul Dej

1 Temmuz 2022 yılında FC Buzau

13 Şubat 2023 yılında Progresul Sp.

30 Haziran 2023 yılında FC Buzau

Boison Wynney kimdir

Boison Wynney Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boison Wynney şuan AFC Progresul 1944 Spartac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Boison Wynney Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Liberya takımında 23 numaralı formasıyla 11 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Boison Wynney nereli

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