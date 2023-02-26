Boitumelo Pheko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boitumelo Pheko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boitumelo Pheko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boitumelo Pheko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boitumelo Pheko 25 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boitumelo Pheko Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Boitumelo Pheko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Marumo Gallants FC futbol takımında oynamaktadır. Marumo Gallants FC takımına 14 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Boitumelo Pheko'nin Marumo Gallants FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Boitumelo Pheko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boitumelo Pheko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Boitumelo Pheko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boitumelo Pheko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Eylül 2022 yılında Marumo

Boitumelo Pheko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boitumelo Pheko şuan Marumo Gallants FC takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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