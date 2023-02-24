Bojan Batar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bojan Batar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bojan Batar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bojan Batar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bojan Batar 7 Ekim 1998 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bojan Batar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bojan Batar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krupa na Vrbasu futbol takımında oynamaktadır. FK Krupa na Vrbasu takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Bojan Batar'nin FK Krupa na Vrbasu ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bojan Batar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bojan_batar/?hl=de

http://www.facebook.com/profile.php?id=100002146773172

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Bojan Batar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bojan Batar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Bojan Batar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bojan Batar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2019 yılında Kozara Gradiska

14 Temmuz 2021 yılında Radnik Bijelj.

4 Ağustos 2022 yılında FK Krupa

Bojan Batar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bojan Batar şuan FK Krupa na Vrbasu takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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