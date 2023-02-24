Bojan Bigovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bojan Bigovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bojan Bigovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bojan Bigovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bojan Bigovic 10 Ağustos 1996 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Бојан Биговић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bojan Bigovic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OFK Grbalj futbol takımında oynamaktadır. OFK Grbalj takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Bojan Bigovic'nin OFK Grbalj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Bojan Bigovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bojan Bigovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.
Bojan Bigovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Bojan Bigovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
2 Şubat 2016 yılında Leotar Trebinje
1 Ağustos 2016 yılında Sloboda Uzice
31 Aralık 2016 yılında Kulüpsüz
27 Şubat 2017 yılında OSK Igalo
16 Şubat 2018 yılında Arsenal Tivat
30 Temmuz 2019 yılında OSK Igalo
14 Şubat 2020 yılında FK Bokelj
11 Ağustos 2020 yılında FK Berane
30 Ağustos 2020 yılında Obilic
30 Haziran 2021 yılında FK Berane
20 Temmuz 2021 yılında OSK Igalo
9 Ağustos 2022 yılında OFK Grbalj
Bojan Bigovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bojan Bigovic şuan OFK Grbalj takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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