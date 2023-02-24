Bojan Bigovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bojan Bigovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bojan Bigovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bojan Bigovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bojan Bigovic 10 Ağustos 1996 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Бојан Биговић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bojan Bigovic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Grbalj futbol takımında oynamaktadır. OFK Grbalj takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Bojan Bigovic'nin OFK Grbalj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bojan Bigovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bojan Bigovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bojan Bigovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bojan Bigovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Şubat 2016 yılında Leotar Trebinje

1 Ağustos 2016 yılında Sloboda Uzice

31 Aralık 2016 yılında Kulüpsüz

27 Şubat 2017 yılında OSK Igalo

16 Şubat 2018 yılında Arsenal Tivat

30 Temmuz 2019 yılında OSK Igalo

14 Şubat 2020 yılında FK Bokelj

11 Ağustos 2020 yılında FK Berane

30 Ağustos 2020 yılında Obilic

30 Haziran 2021 yılında FK Berane

20 Temmuz 2021 yılında OSK Igalo

9 Ağustos 2022 yılında OFK Grbalj

Bojan Bigovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bojan Bigovic şuan OFK Grbalj takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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