Bojan Blagojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bojan Blagojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bojan Blagojevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bojan Blagojevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bojan Blagojevic 2 Şubat 1999 tarihinde Vršac şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bojan Blagojevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bojan Blagojevic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Vrsac futbol takımında oynamaktadır. OFK Vrsac takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Bojan Blagojevic'nin OFK Vrsac ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bojan Blagojevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bojan Blagojevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Bojan Blagojevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bojan Blagojevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Vrsac

Bojan Blagojevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bojan Blagojevic şuan OFK Vrsac takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.