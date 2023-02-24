Bojan Bojic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bojan Bojic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bojan Bojic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bojan Bojic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bojan Bojic 3 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Бојан Бојић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bojan Bojic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D.M management yapmaktadır. Bojan Bojic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jedinstvo Bijelo Polje futbol takımında oynamaktadır. Jedinstvo Bijelo Polje takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bojan Bojic'nin Jedinstvo Bijelo Polje ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bojan Bojic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bojan Bojic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bojan Bojic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bojan Bojic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Temmuz 2018 yılında Radnik

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Rad Belgrad

1 Temmuz 2022 yılında Jedinstvo

Bojan Bojic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bojan Bojic şuan Jedinstvo Bijelo Polje takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bojan Bojic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Partizan BelgradeOFK Belgrade

Sırbistan U19 takımında 19 numaralı formasıyla 13 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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