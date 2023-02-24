Bojan Burazor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bojan Burazor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bojan Burazor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bojan Burazor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bojan Burazor 25 Aralık 1992 tarihinde Kozarska Dubica şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bojan Burazor Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bojan Burazor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Bijeljina futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Bijeljina takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Bojan Burazor'nin FK Radnik Bijeljina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bojan Burazor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bojan Burazor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bojan Burazor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bojan Burazor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında NK Crikvenica

30 Haziran 2012 yılında HNK Rijeka

1 Temmuz 2012 yılında Kozarska Dubica

22 Şubat 2013 yılında J. Bihac

7 Temmuz 2014 yılında Travnik

29 Ocak 2015 yılında Rudar Prijedor

16 Şubat 2017 yılında B. Banja Luka

25 Temmuz 2019 yılında Rudar Prijedor

15 Ağustos 2022 yılında Radnik Bijelj.

Bojan Burazor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bojan Burazor şuan FK Radnik Bijeljina takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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