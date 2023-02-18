Bojan Cecaric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bojan Cecaric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bojan Cecaric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bojan Cecaric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bojan Cecaric 10 Ekim 1993 tarihinde Nova Pazova şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Бојан Чечарић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bojan Cecaric Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Bojan Cecaric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Napredak Krusevac futbol takımında oynamaktadır. FK Napredak Krusevac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bojan Cecaric'nin FK Napredak Krusevac ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bojan Cecaric Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/chechaa93/

Haberin Devamı

http://www.facebook.com/chechaa93

Bojan Cecaric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bojan Cecaric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Bojan Cecaric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bojan Cecaric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Javor-Matis

11 Ocak 2016 yılında Mladost

5 Ağu 2016 yılında Novi Pazar

31 Aralık 2016 yılında Mladost

28 Temmuz 2017 yılında Spartak

8 Ocak 2019 yılında Cracovia

31 Ocak 2020 yılında Korona Kielce

30 Haziran 2020 yılında Cracovia

14 Ocak 2021 yılında Napredak

16 Eylül 2021 yılında Novi Pazar

1 Temmuz 2022 yılında Napredak

Bojan Cecaric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bojan Cecaric şuan FK Napredak Krusevac takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FK Radnički Nova Pazova

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.