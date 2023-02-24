Bojan Golubovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bojan Golubovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bojan Golubovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bojan Golubovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bojan Golubovic 28 Kasım 1985 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bojan Golubovic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kom Podgorica futbol takımında oynamaktadır. Kom Podgorica takımına 16 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Bojan Golubovic'nin Kom Podgorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bojan Golubovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bojan Golubovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bojan Golubovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bojan Golubovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında OFK Petrovac

5 Temmuz 2016 yılında FK Lovcen

16 Ocak 2017 yılında Kom Podgorica

Bojan Golubovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bojan Golubovic şuan Kom Podgorica takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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