Bojan Jelic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bojan Jelic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bojan Jelic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bojan Jelic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bojan Jelic 28 Nisan 2001 tarihinde Čačak şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Бојан Јелић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bojan Jelic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bojan Jelic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloga Požega futbol takımında oynamaktadır. FK Sloga Požega takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bojan Jelic'nin FK Sloga Požega ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bojan Jelic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bojan Jelic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bojan Jelic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bojan Jelic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2020 yılında Javor-Matis

17 Eylül 2021 yılında Borac Cacak

31 Aralık 2021 yılında Javor-Matis

21 Temmuz 2022 yılında FK FAP Priboj

31 Aralık 2022 yılında Javor-Matis

30 Ocak 2023 yılında Sloga Požega

Bojan Jelic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bojan Jelic şuan FK Sloga Požega takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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