Bojan Kopitovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bojan Kopitovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bojan Kopitovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bojan Kopitovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bojan Kopitovic 12 Ekim 1993 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Бојан Копитовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bojan Kopitovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bojan Kopitovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OSK Igalo futbol takımında oynamaktadır. OSK Igalo takımına 30 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bojan Kopitovic'nin OSK Igalo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bojan Kopitovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bojan Kopitovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bojan Kopitovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bojan Kopitovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Temmuz 2015 yılında OFK Grbalj

2 Ağustos 2016 yılında Mornar Bar

25 Temmuz 2017 yılında OSK Igalo

30 Temmuz 2019 yılında FK Bokelj

28 Ağustos 2020 yılında FK Ibar

30 Temmuz 2021 yılında OSK Igalo

Bojan Kopitovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bojan Kopitovic şuan OSK Igalo takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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