Bojan Kovacevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bojan Kovacevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bojan Kovacevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bojan Kovacevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bojan Kovacevic 22 Mayıs 2004 tarihinde Užice şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Бојан Ковачевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bojan Kovacevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VV Consulting yapmaktadır. Bojan Kovacevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Čukarički futbol takımında oynamaktadır. FK Čukarički takımına 13 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Bojan Kovacevic'nin FK Čukarički ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Bojan Kovacevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bojan Kovacevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Bojan Kovacevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bojan Kovacevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Čukarički U17

1 Temmuz 2021 yılında Čukarički U19

1 Temmuz 2021 yılında Čukarički U19

13 Eylül 2021 yılında Čukarički

Bojan Kovacevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bojan Kovacevic şuan FK Čukarički takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Bojan Kovacevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U19 takımında 5 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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