Bojan Letic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bojan Letic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bojan Letic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bojan Letic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bojan Letic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bojan Letic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bojan Letic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bojan Letic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bojan Letic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bojan Letic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bojan Letic 21 Aralık 1992 tarihinde Brčko şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Bojan Letić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bojan Letic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Adrian Lucan yapmaktadır. Bojan Letic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sabah FK futbol takımında oynamaktadır. Sabah FK takımına 18 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Bojan Letic'nin Sabah FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bojan Letic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bojan Letic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Bojan Letic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bojan Letic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Mart 2012 yılında Kozara Gradiska

8 Ağustos 2012 yılında FK Borac Samac

27 Şubat 2013 yılında Velez Mostar

17 Temmuz 2014 yılında MSK Zilina

16 Ağustos 2017 yılında Karvina

2 Temmuz 2019 yılında FK Sarajevo

17 Ocak 2020 yılında Radnicki Nis

6 Ağustos 2020 yılında CD Mirandés

18 Şubat 2022 yılında Sabah FK

Bojan Letic kimdir

Bojan Letic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bojan Letic şuan Sabah FK takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jedinstvo Brcko

Bojan Letic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek U21 takımında 21 numaralı formasıyla 13 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Bojan Letic nereli

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