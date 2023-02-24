Bojan Markovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bojan Markovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bojan Markovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bojan Markovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bojan Markovic 13 Kasım 1999 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Bojan Marković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bojan Markovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTS CLEAN yapmaktadır. Bojan Markovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Laktasi futbol takımında oynamaktadır. FK Laktasi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bojan Markovic'nin FK Laktasi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bojan Markovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bojan Markovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bojan Markovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bojan Markovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında B. Banja Luka

5 Şubat 2021 yılında Zeljeznicar BL

10 Haziran 2021 yılında B. Banja Luka

4 Temmuz 2021 yılında Radnik Bijelj.

31 Ocak 2022 yılında Sloga Doboj

1 Temmuz 2022 yılında FK Laktasi

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

Bojan Markovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bojan Markovic şuan FK Laktasi takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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