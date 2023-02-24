Bojan Matanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bojan Matanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bojan Matanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bojan Matanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bojan Matanovic {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bojan Matanovic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Zeta Golubovac futbol takımında oynamaktadır. FK Zeta Golubovac takımına - tarihinde katılmıştır. Bojan Matanovic'nin FK Zeta Golubovac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Bojan Matanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bojan Matanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bojan Matanovic şuan FK Zeta Golubovac takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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