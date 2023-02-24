Bojan Matanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bojan Matanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Bojan Matanovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bojan Matanovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.