Bojan Mihajlovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bojan Mihajlovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bojan Mihajlovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bojan Mihajlovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bojan Mihajlovic 15 Eylül 1988 tarihinde Foča şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Bojan Mihajlović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bojan Mihajlovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bojan Mihajlovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sutjeska Foca futbol takımında oynamaktadır. FK Sutjeska Foca takımına 8 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bojan Mihajlovic'nin FK Sutjeska Foca ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bojan Mihajlovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bojan Mihajlovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bojan Mihajlovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bojan Mihajlovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Drina Zvornik

1 Ağustos 2011 yılında Újpest FC

1 Temmuz 2014 yılında Bilinmiyor

4 Temmuz 2015 yılında Banants

15 Mart 2016 yılında Isloch

30 Kasım 2016 yılında Kulüpsüz

12 Haziran 2017 yılında Maziya S&RC

20 Mart 2018 yılında Sutjeska Foca

1 Temmuz 2018 yılında OFK Sloga

29 Temmuz 2019 yılında Igman Konjic

20 Ocak 2020 yılında GOSK Gabela

28 Ağustos 2020 yılında FK Gorazde

8 Temmuz 2021 yılında Sutjeska Foca

Bojan Mihajlovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bojan Mihajlovic şuan FK Sutjeska Foca takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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