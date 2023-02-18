Bojan Mijailovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bojan Mijailovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bojan Mijailovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bojan Mijailovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bojan Mijailovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bojan Mijailovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bojan Mijailovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bojan Mijailovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bojan Mijailovic 28 Ağu 1995 tarihinde Gornji Milanovac şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Бојан Мијаиловић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bojan Mijailovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bojan Mijailovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Trayal Kruševac futbol takımında oynamaktadır. FK Trayal Kruševac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bojan Mijailovic'nin FK Trayal Kruševac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

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Bojan Mijailovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bojan Mijailovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Bojan Mijailovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bojan Mijailovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Metalac

1 Temmuz 2014 yılında Takovo Milanova

26 Ocak 2015 yılında Metalac

20 Temmuz 2016 yılında Kolubara

30 Haziran 2017 yılında Metalac

9 Temmuz 2020 yılında Javor-Matis

17 Ocak 2021 yılında Zlatibor

1 Ağu 2021 yılında FK Loznica

1 Temmuz 2022 yılında Trayal

Bojan Mijailovic kimdir

Bojan Mijailovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bojan Mijailovic şuan FK Trayal Kruševac takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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Bojan Mijailovic nereli

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