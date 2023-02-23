Bojan Nastic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bojan Nastic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bojan Nastic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bojan Nastic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bojan Nastic 6 Temmuz 1994 tarihinde Vlasenica şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Bosna-Hersek,Sırbistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bojan Nastic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bojan Nastic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jagiellonia Bialystok futbol takımında oynamaktadır. Jagiellonia Bialystok takımına 27 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Bojan Nastic'nin Jagiellonia Bialystok ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bojan Nastic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bojan_nastic_15/

Haberin Devamı

Bojan Nastic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bojan Nastic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bojan Nastic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bojan Nastic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2012 yılında Vojvodina

10 Ağustos 2016 yılında KRC Genk

31 Ocak 2019 yılında KV Oostende

30 Haziran 2019 yılında KRC Genk

26 Eylül 2019 yılında BATE Borisov

27 Ocak 2021 yılında Jagiellonia

Bojan Nastic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bojan Nastic şuan Jagiellonia Bialystok takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Bojan Nastic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek takımında 3 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.