Bojan Pavicevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bojan Pavicevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bojan Pavicevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bojan Pavicevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bojan Pavicevic 2 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Бојан Павићевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bojan Pavicevic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bojan Pavicevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kom Podgorica futbol takımında oynamaktadır. Kom Podgorica takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bojan Pavicevic'nin Kom Podgorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bojan Pavicevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bojan Pavicevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bojan Pavicevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bojan Pavicevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ağustos 2020 yılında Titograd U19

1 Temmuz 2021 yılında Decic Tuzi U19

4 Ağustos 2021 yılında Arsenal Tivat

31 Aralık 2021 yılında Decic Tuzi U19

29 Temmuz 2022 yılında Kom Podgorica

10 Haziran 2023 yılında FK Decic Tuzi

Bojan Pavicevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bojan Pavicevic şuan Kom Podgorica takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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