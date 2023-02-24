Bojan Pavlovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bojan Pavlovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bojan Pavlovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bojan Pavlovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bojan Pavlovic 8 Kasım 1986 tarihinde Loznica şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Bojan Pavlović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bojan Pavlovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Bojan Pavlovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Borac Banja Luka futbol takımında oynamaktadır. FK Borac Banja Luka takımına 30 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Bojan Pavlovic'nin FK Borac Banja Luka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bojan Pavlovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bojan Pavlovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bojan Pavlovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bojan Pavlovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Kızılyıldız

1 Ağustos 2004 yılında Graficar

31 Aralık 2004 yılında Kızılyıldız

1 Ocak 2005 yılında FK Palilulac

30 Haziran 2005 yılında Kızılyıldız

1 Temmuz 2005 yılında Bilinmiyor

31 Aralık 2005 yılında Kızılyıldız

1 Ocak 2006 yılında Graficar

30 Haziran 2006 yılında Kızılyıldız

1 Temmuz 2006 yılında Radnicki Pirot

30 Haziran 2007 yılında Kızılyıldız

1 Temmuz 2007 yılında FK Bezanija

30 Haziran 2008 yılında Kızılyıldız

1 Temmuz 2008 yılında Makedonija

30 Haziran 2009 yılında Kızılyıldız

1 Şubat 2011 yılında Karabağ

1 Ağustos 2012 yılında H. Ashkelon

1 Temmuz 2013 yılında OFK Belgrad

6 Şubat 2014 yılında FC Zestaponi

17 Ekim 2015 yılında FK Sarajevo

31 Ocak 2019 yılında Celik Zenica

10 Haziran 2019 yılında FK Sarajevo

1 Temmuz 2019 yılında Celik Zenica

30 Temmuz 2020 yılında B. Banja Luka

Bojan Pavlovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bojan Pavlovic şuan FK Borac Banja Luka takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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