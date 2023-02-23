Bojan Radulovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bojan Radulovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bojan Radulovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bojan Radulovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bojan Radulovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bojan Radulovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bojan Radulovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bojan Radulovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bojan Radulovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bojan Radulovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bojan Radulovic 29 Aralık 1999 tarihinde Lleida şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Sırbistan,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Бојан Радуловић Самоуковић / Bojan Radulovic Samoukovic şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bojan Radulovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bojan Radulovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HJK Helsinki futbol takımında oynamaktadır. HJK Helsinki takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Bojan Radulovic'nin HJK Helsinki ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Bojan Radulovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bojan_radulovic/

Bojan Radulovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bojan Radulovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Bojan Radulovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bojan Radulovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Lleida Esportiu

31 Ocak 2018 yılında Brighton U23

27 Ağustos 2018 yılında RCD Espanyol B

23 Ocak 2019 yılında Brighton U23

31 Ocak 2020 yılında Depor. Alavés B

30 Haziran 2020 yılında Brighton U23

17 Ağustos 2020 yılında AIK

15 Şubat 2022 yılında HJK Helsinki

31 Temmuz 2022 yılında AIK

1 Ağustos 2022 yılında HJK Helsinki

Bojan Radulovic kimdir

Bojan Radulovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bojan Radulovic şuan HJK Helsinki takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Bojan Radulovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U19 takımında 9 numaralı formasıyla 6 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Bojan Radulovic nereli

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